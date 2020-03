Operatie Eden Hazard is geslaagd, nog geen duidelijkheid over revalidatie

Real Madrid laat weten dat Rode Duivel Eden Hazard in Texas met succes geopereerd is aan zijn rechterenkel. Hoelang hij zal moeten revalideren, is nog niet duidelijk.

“Onze speler is met succes geopereerd en kan nu aan zijn herstel werken”, laat Real Madrid weten. In de wedstrijd tegen Levante, twee weken geleden, liep Hazard de barst aan zijn enkel op. Hij was eerder al maanden uit met dezelfde blessure, maar toen werd ervoor gekozen om niet te opereren.

De operatie werd nu uitgevoerd door de Texaanse ­enkelchirurg ­Eugene Curry, die gekozen werd wegens zijn expertise in de NBA. Curry wil aan de telefoon “niets zeggen over patiënten” en verwijst voor meer info door naar speler en club.

Hazard reisde woensdag af naar Texas, in het gezelschap van de medisch directeur van Real Madrid. “Onze medische dienst heeft erop toegezien dat alles goed is verlopen”, verduidelijkt Real Madrid op zijn website.

Hoe lang Hazard nu moet revalideren, is nog niet helemaal duidelijk. Er is sprake van twee à drie maanden. Dan kan hij mikken op de laatste competitiewedstrijd van Real Madrid (op 24 mei) en vooral de eerste wedstrijd van de Rode Duivels op het EK (op 13 juni).

