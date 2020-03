Belgen uit ‘coronahotel’ op Tenerife worden niet meer getest bij aankomst in ons land

Na tien dagen in quarantaine te hebben gezeten in hun hotel op Tenerife, zijn 176 vakantiegangers onderweg naar huis. Onder hen 118 klanten van TUI België. Ze kunnen bij aankomst in Oostende gewoon naar huis en worden dus niet eerst getest op het coronavirus. Ze moeten ook niet thuis nog in quarantaine blijven.

Met een kleine week vertraging landen vanavond op de luchthaven van Oostende 176 vakantiegangers die tijdens de krokusvakantie een weekje in het H10-hotel Costa Adeje Palace hadden geboekt.

All-in en 25 graden. Meer moest dat niet zijn. Tot ze vorige week dinsdag wakker werden en een briefje onder de deur van hun hotelkamer vonden. Er was een besmetting met het coronavirus vastgesteld bij Italiaanse toeristen en het hotel ging met onmiddellijke ingang in lockdown. Eerst moest iedereen op de kamer blijven, nadien konden ze vrij rondlopen op het domein. Maar niet verder. Poorten waren gesloten en overal stonden bewakers.

Vorig weekend konden al vijftien landgenoten weg. Maar de meerderheid moest blijven tot 9 maart om middernacht. Maar gisteren, woensdag, zetten de Spaanse autoriteiten het licht op groen om de Belgen eerder te laten vertrekken omdat bij niemand symptomen van het coronavirus werden vastgesteld.

“We zijn opgelucht dat we naar huis kunnen. Maar anderzijds blijven we toch ook ongerust omdat we niet getest werden de afgelopen tien dagen. We moesten wel twee keer per dag onze koorts nemen en melden wanneer we koorts zouden maken. Maar dat was bij ons gelukkig niet het geval. Toch zijn we er nog niet honderd procent gerust in”, zegt Stefaan De Coster uit Denderhoutem.

Stefaan De Coster en zijn gezin Foto: rr

Donderdagmiddag zijn 176 toeristen vanuit het hotel mogen vertrekken richting vliegveld van Tenerife. Met een speciale TUI-vlucht arriveren ze om 1u30 op de luchthaven van Oostende.

“Het gaat om 118 klanten van TUI België, aangevuld met andere reizigers die in hetzelfde hotel verbleven. Verdere communicatie doen we daar niet over om de privacy van de reizigers te garanderen”, zegt Sarah Saucin van TUI.

De andere toeristen zijn onder meer mensen die rechtstreeks een reis hadden geboekt. En klanten van Corendon en Sunweb.

Bij aankomst op de luchthaven van Oostende zullen de landgenoten alleszins niet meer getest worden op het coronavirus.

“Omdat bij geen van de reizigers verdachte symptomen zijn vastgesteld. Ze krijgen wel allemaal de boodschap mee dat ze de komende twee weken aandachtig moeten blijven. Wanneer ze zich ziek zouden voelen of koorts maken, moeten ze hun huisarts contacteren en zeggen dat ze in het hotel op Tenerife hebben verbleven waar coronabesmettingen zijn vastgesteld”, zegt Joris Moonens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Ze moeten dus ook niet thuis in quarantaine maar kunnen gaan en staan waar ze willen.

Over de financiële kant van de reis, zullen ze achteraf gecontacteerd worden door TUI. “Ze zullen alleszins geen extra kosten aangerekend krijgen voor het hun verlengde verblijf en kunnen op een compensatie rekenen”, zei Pieter Demeyere van TUI woensdag al.

