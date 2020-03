Club Brugge kan tijdje niet rekenen op zijn spits David Okereke na blessure op training

Club Brugge kan een tijdje niet rekenen op David Okereke. De spits liep op training na contact een fractuur op ter hoogte van de middenvoet. De Nigeriaan zal 4 tot 6 weken niet beschikbaar zijn, laat blauw-zwart weten.

Okereke, 22, maakte vorige zomer de overstap van het bescheiden Italiaanse Spezia Calcio naar Club. Met vier goals in de eerste drie competitieduels begon hij uitstekend aan het seizoen. Daarna viel zijn productie wat stil en werd hij door coach Philippe Clement regelmatig op de bank gehouden. Toch scoorde hij al elf keer in 34 wedstrijden en afgelopen weekend was hij als invaller goed voor de beslissende (en mooie) assist.

Of Okereke fit raakt voor de start van play-off 1 begin april, is nog afwachten.