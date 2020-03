Ook Hafsa El Bazioui (Groen) zwijgt niet langer over bagger op sociale media

Gent - Stop het seksisme en racisme op sociale media. Die oproep van Open VLD-politica Sihame El Kaouakibi (zie De Gentenaar van gisteren) wordt vlot gedeeld door gemeenteraadslid Hafsa El Bazioui. “Ook ik krijg geregeld bagger over me heen. Maar ik laat me niet muilkorven.”

Trut, slet, woestijnrat. Keer terug naar uw land. Het is een greep uit de verwijten die Hafsa El Bazioui op sociale media moet incasseren. Ze deelde een filmpje waarin Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD) stop zegt tegen de bagger op sociale media, “gewoon omdat ik een vrouw ben, een mening en een ander kleurtje heb.”

De boodschap raakt een gevoelige snaar bij de schepen in spe. “Het is te herkenbaar, helaas”, zegt El Bazioui. “Het gaat er soms heel ranzig aan toe, zeker als ik op televisie ben geweest of in de krant heb gestaan. Vreemd, want niemand wordt toch opgevoed met het idee dat schelden en pesten oké is? ”

Toch houden zelfs de goorste scheldtirades haar niet tegen. “Eigenlijk hebben ze één doel: me het zwijgen opleggen. Maar ik laat me niet muilkorven”, zegt ze. “Dan zou ik die mensen gelijk geven. Dus zet ik door.”

El Bazioui wil het debat opentrekken. “Politici zijn niet het enige doelwit. Ook bijvoorbeeld journalisten worden geviseerd. Het gaat vaak om jonge vrouwen met een migratieachtergrond. Daarom een oproep: we hoeven dat niet te pikken.”