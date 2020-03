Levenslange gevangenisstraf gevraagd voor dader van tramaanslag in Utrecht

In Nederland wil het openbaar ministerie dat Gökmen Tanis levenslang achter de tralies verdwijnt, voor viervoudige moord en meerdere pogingen tot moord. Bij de aanslag die hij volgens het OM op 18 maart 2019 pleegde in en rond een tram in Utrecht werden vier personen van dichtbij doodgeschoten. Volgens het OM was er sprake van een terreurdaad.