Voetwegenactivist dagvaardt gemeente Glabbeek, maar die “is er heel gerust op”

Glabbeek - Voetwegenactivist Marc Van Damme heeft Glabbeek gedagvaard voor de rechtbank van eerste aanleg in Leuven, omdat het gemeentebestuur de dadingsovereenkomst over de buurtwegen, die beiden in 2017 sloten, volgens hem niet is nagekomen. Tijdens deze rechtszaak, die behandeld wordt op 12 maart, eist Van Damme de in dit akkoord overeen gekomen schadevergoeding op.

Glabbeek sloot de dading af om gerechtelijke procedures, die Van Damme eerder voerde tegen de gemeenten Holsbeek en Aarschot, te voorkomen. Het gemeentebestuur gaf zich hierin 15 jaar tijd om de dossiers van circa 100 trage wegen te behandelen en deze ofwel terug open te stellen of af te schaffen. Dat diende vanaf 1 januari 2017 te gebeuren aan een tempo van vijf per jaar.

Van Damme liet Glabbeek al in januari weten ontevreden te zijn over de informatie die de gemeente hem bezorgd had over de resultaten van de eerste drie jaar. Van een ‘behandeling’ gedurende die periode van 15 wegen was volgens hem nog geen sprake. In de dagvaarding eist hij daarom de afgesproken schadevergoeding op, met name 50 euro per dag en weg.

In een reactie wijst burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) op het feit dat de gemeenteraad op 19 maart dossiers zal behandelen van 14 trage wegen die afgeschaft worden of verlegd, zodat ze niet langer door mensen hun eigendommen lopen. In overleg met het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos werden op die manier enkele nieuwe wandelverbindingen uitgewerkt. “We zijn er dan ook heel gerust op dat Van Damme nul komma nul dwangsommen zal kunnen bekomen”, aldus Reekmans.