Gerecht vindt amper zwart geld bij Optima

Gent - Bij de voormalige Optima Bank draaide geen grote witwascarrousel waarmee de klanten van de financieel planner hun zwart geld konden verbergen. Dat meldt De Tijd donderdag, en het bericht wordt bevestigd bij het parket van Oost-Vlaanderen, dat verder geen details geeft.

Het parket opende voor het faillissement van de Optima Bank in 2016 een onderzoek naar dossiers van grotere Optima-klanten. In januari 2012 viel de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) binnen bij Optima, in de hoop aanwijzingen te vinden van zulke belastingontduikingen.

Het parket van Oost-Vlaanderen selecteerde 146 dossiers van Optima-klanten, schrijft De Tijd. “Die selectie gebeurde onder meer op basis van de grootte van de bedragen die ze bij Optima hadden belegd. (..) Van de 146 dossiers hield het gerecht er uiteindelijk ‘maar’ een 40-tal over die interessant genoeg konden zijn om strafrechtelijk te onderzoeken. Ook met de andere dossiers kon de fiscus maar weinig doen. Van het 40-tal dossiers dat overbleef, heeft het gerecht er in een eerste fase een 20-tal behandeld. Slechts in enkele dossiers waren huiszoekingen nodig. De speurders vonden wel wat zwart geld, maar geen megadossiers.”

Het onderzoek staat los van het lopende gerechtelijk onderzoek naar de ondergang van de Optima Bank, waarin voormalig topman Jeroen Piqueur in verdenking gesteld werd voor misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving.