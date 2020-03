Defecte pomp en wegenwerken verantwoordelijk voor schuimlaag op Gentse Amerikalaan

Gent - Het schuim dat zich woensdagavond heeft opgehoopt op de Amerikalaan in Gent was veroorzaakt door een defecte pomp bij het zeepbedrijf Christeyns. Door een technische storing in één van de pompputten belandde er zeep uit de productie in de riolen. Verderop werd het rioolwater overgepompt omdat daar wegwerkzaamheden aan de gang zijn. Dat veroorzaakte de schuimhoop.

Woensdagavond ontving de Gentse brandweer oproepen van verbaasde buurtbewoners die schuim uit de riooldeksels omhoog zagen komen. In een drietal woningen kwam er zelfs schuim via het sanitair in de woning terecht.

Christeyns is voor het afvalwater uit de productie niet aangesloten op het rioolnet. “Al ons afvalwater wordt integraal verzameld in pompputten”, zegt het bedrijf in donderdag in een mededeling. “Wanneer deze vol zijn, wordt de inhoud overgepompt in een centrale tank en opgehaald voor verdere verwerking en zuivering.”

Maar een pomp bleek defect, waardoor een van de pompputten is overgelopen. Het afvalwater kwam in de regenwaterafvoer terecht en werd verder meegevoerd in het rioolnetwerk. Maar door wegwerkzaamheden was verderop een overbrugging gemaakt tussen twee rioleringszones. De mechanische actie die gepaard gaat met het overpompen van het rioolwater tussen de twee zones veroorzaakte vervolgens de enorme schuimvorming.