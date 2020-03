De miljonair die drie moorden bekende omdat hij zijn microfoon vergeten was ... en toch nog vrijuit kan gaan door gebrek aan bewijs

Het was een apart gezicht in de rechtbank in Los Angeles. In plaats van te luisteren naar vurige openingspleidooien, keken de juryleden op de eerste procesdag naar filmfragmenten en een documentaire. De openbaar aanklager hoopt daarmee te bewijzen dat de 76-jarige Amerikaanse miljonair Robert Durst drie moorden op zijn kerfstok heeft. Maar veel bewijs is er niet.