Man (21) krijgt vier jaar cel voor verkrachting op trein in Aarschot

Aarschot - De correctionele rechtbank van Leuven heeft een 21-jarige man veroordeeld tot vier jaar cel voor verkrachting van een vrouw op een trein in Aarschot. Het slachtoffer was willekeurig gekozen. De straf is met uitstel met het oog op een langdurige therapeutische begeleiding.

Het slachtoffer was op 3 september 2018 passagier op een IC-trein van Gent naar Hasselt. Tussen 22.00 en 22.30 uur bevond ze zich in hetzelfde rijtuig als Thiraphat B. In die wagon waren in dat halfuur geen andere reizigers aanwezig. De beklaagde maakte daarvan gebruik om de vrouw tegen het raam te duwen, zijn hand op haar mond te houden en haar te penetreren. Op weg naar Aarschot zei B. dat hij de vrouw met een mes in het hart zou steken, als ze zou beginnen schreeuwen. Hij trok haar trui en onderbroek naar omlaag en nam haar op de schoot. Toen een andere treinreiziger opdook, begon de vrouw te wenen. De beklaagde trok zijn broek op en nam de vlucht.

In het station van Aarschot werd hij opgewacht door zijn vriendin en schoonvader. De politie kon B. heel snel identificeren en trof hem aan in de woning van zijn vriendin in Aarschot. Zij herkende de sporttas die haar vriend op de trein had achtergelaten. De man loopt nog altijd school in het secundair onderwijs.

Volgens de deskundige psycholoog blijven de huidige risicofactoren niet stabiel in de jaren die volgen op zijn adolescentie. De rechtbank verleende uitstel van de celstraf onder zes probatievoorwaarden, waaronder een intensieve behandeling. Het slachtoffer kreeg een provisionele schadevergoeding van 2.500 euro.