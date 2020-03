Israëlische oppositie wil Netanyahu met nieuwe wet van premierschap houden

De verenigde oppositie in Israël wil met een wetsvoorstel verhinderen dat er een nieuwe regering onder leiding van de rechts-conservatieve politicus Benjamin Netanyahu tot stand komt. Volgens het wetsvoorstel zullen verkozenen die officieel zijn aangeklaagd geen mandaat kunnen krijgen voor de vorming van een nieuwe regering.

Benjamin Netanyahu, de ontslagnemende eerste minister in Israël, is aangeklaagd in drie corruptiezaken. Vanaf 17 maart zal hij zich voor de rechtbank in Jeruzalem moeten verantwoorden. Ondanks die gerechtelijke problemen, kwam hij met zijn partij Likoed als winnaar uit de parlementsverkiezingen van 2 maart. De partij haalt volgens de definitieve resultaten 36 van de 120 zetels in de Knesset binnen, het beste resultaat voor Likoed sinds 2003.

Toch lijkt het voor Netanyahu opnieuw geen evidentie om een regering tot stand te brengen. De door hem gewenste rechts-religieuze coalitie strandt op 58 zetels, wat dus te weinig is om een meerderheid te vormen.

Nieuwe wet

Bovendien lijken de tegenstanders van Netanyahu elkaar te hebben gevonden. De centrumpartij Blauw-Wit wil volgens de Israëlische media werk maken van een wet die stelt dat verkozenen die aangeklaagd zijn voor corruptie geen regeringsleider kunnen worden. Gewezen minister van Defensie Avigdor Lieberman, van de ultranationalistische partij Yisrael Beitenu (Ons Huis Israël), kondigde donderdag aan dat zijn partij zich mee achter die tekst zou scharen. De anti-Netanyahuwet kan zo op een meerderheid van 62 zetels rekenen.

Voorts wordt ook werk gemaakt van een andere wet die ‘Bibi’ van het premierschap moet houden. De oppositie wil het aantal ambtstermijnen van de eerste minister beperken tot twee legislaturen. Netanyahu, de langste zittende premier uit de geschiedenis van Israël, heeft er al vier termijnen opzitten. Indienen van de wetsvoorstellen kan evenwel pas na 16 maart, wanneer het nieuwe parlement wordt ingezworen.