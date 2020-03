Noodregering komt niet van de grond: CD&V en SP.A willen niet en zelfs Open VLD’ster Maggie De Block heeft twijfels

Veel hoop is er niet meer voor de noodregering, de piste waar koninklijk opdrachthouders Patrick Dewael (Open VLD) en Sabine Laruelle (MR) aan sleutelen. CD&V en SP.A willen niet en zelfs een liberaal kopstuk als Maggie De Block ziet er geen brood in. “Men kan roepen wat men wil, maar een noodregering heeft ook een meerderheid in de Kamer nodig”, zegt ze. “Ik zie het verschil niet.”