OVERZICHT. Op deze plaatsen zijn al besmettingen bekend in ons land

In ons land zijn al 50 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat heeft het Agentschap Zorg & Gezondheid donderdag bekendgemaakt. Hieronder vind je een overzicht per provincie van wat we al weten.

Provincie Antwerpen

- Geel (1)

Een leerling van basisschool Sint-Dimpna in Geel heeft positief getest op het coronavirus. Hij zit samen met zijn gezinsleden thuis in quarantaine.

Provincie Limburg

- Zonhoven (1)

Een leerling uit het vijfde leerjaar van bassischool De Zonnewijzer heeft woensdagavond positief getest. Hij zit nu samen met zijn zus en ouders veertien dagen in quarantaine. Hij was gaan skiën met zijn ouders en zus.

- Hasselt (1)

Een Italiaanse doctoraatsstudent van UHasselt, die daar werkt bij het Biomedisch Onderzoeksinstituut, heeft positief getest op het virus. Haar collega’s die er samen met haar geweest zijn, werd gevraagd om thuis te blijven.

- Pelt (1)

Een leerkracht lichamelijke opvoeding van het Sint-Hubertuscollege in Neerpelt is besmet met het coronavirus. De vrouw is tijdens de krokusvakantie gaan skiën in het Oostenrijkse Bad Hofgastein. Omdat ze verwittigd werd dat ze mogelijks op de bus zat met een besmet iemand, is ze maandag uit voorzorg niet naar school gegaan. Ze is dus nooit in contact geweest met de leerlingen of leerkrachten, weet TV Limburg.

- Bilzen (1)

In Bilzen is al één besmetting bekend. Meer is er voorlopig niet over geweten.

Provincie Oost-Vlaanderen

- Sint-Niklaas (1)

Een 46-jarige man uit Sint-Niklaas heeft het virus opgelopen tijdens het skiën in het Noord-Italiaanse Trentino. Hij is teruggekomen met een bus van busmaatschappij De Wilg uit Bree.

- Dendermonde (1)

Ook in Dendermonde is een inwoner besmet. Meer informatie over die persoon ontbreekt voorlopig.

- Sint-Lievens-Houtem (2)

Een koppel uit Vlierzele, een deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem, is besmet met het coronavirus teruggekeerd uit Noord-Italië. Het gaat om een man en een vrouw.

Provincie Vlaams-Brabant

- Dilbeek (1)

In Dilbeek is een eerste besmetting vastgesteld. De persoon wordt geïsoleerd en behandeld. Meer details zijn er voorlopig niet.

- Halle (1)

In het Sint-Mariaziekenhuis in Halle zijn deze week 27 analyses gebeurd en één daarvan was positief. Het is niet duidelijk waar die persoon vandaan komt.

- Holsbeek (2)

Een moeder en haar dochter, 48 en 18 jaar oud, uit Holsbeek zijn volgens Het laatste nieuws ook besmet met het virus.

- Leuven (4)

In Leuven zijn vier besmettingen geteld. Het gaat om vier ouders van drie leerlingen en een medewerker uit Vrije Basisschool Vlierbeek, de school voor Buitengewoon Onderwijs Windekind en het Sint-Pieterscollege. De betrokken ouders en hun kinderen zijn in thuisquarantaine en worden opgevolgd. Alle ouders van de scholen waar de leerlingen les volgen, zijn geïnformeerd.

- Tienen (1)

Bij een 17-jarige jongen uit het zesde middelbaar van het Atheneum van Tienen is na een skireis het virus vastgesteld. Ook hij was naar Noord-Italië gegaan.

Provincie West-Vlaanderen

- Knokke-Heist (1)

In Knokke is al één geval vastgesteld. Meer informatie is er nog niet, behalve dat de persoon in kwestie meteen geïsoleerd en behandeld is.

- Kortrijk (1)

Een professor van de UGent is besmet geraakt met het coronavirus. Hij werkt in een labo van Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, op de Campus Kortrijk. Voorlopig moet hij in quarantaine blijven. De prof werd vermoedelijk besmet via zijn broer die recent nog ging skiën in italië.

- Moorsele (1)

Het allereerste coronageval kwam uit Moorsele. Dat was de 54-jarige Philip Soubry, die in de buurt van het Chinese Wuhan werkt. Hij is ondertussen genezen en heeft het ziekenhuis mogen verlaten.

- Ruiselede (1)

Een vrouw uit Ruiselede, meer bepaald uit de parochie Doomkerke, is besmet geraakt. Er is geen reden tot paniek, zegt basisschool De Linde in Het laatste nieuws, maar de kinderen van de vrouw blijven uit voorzorg toch thuis.

- Wevelgem (8)

In Wevelgem zijn nu al acht besmettingen geteld. Een leerkracht van basisschool De Wijnberg was op skireis geweest met zijn gezin in Noord-Italië en bleek besmet. Zeven personen uit zijn onmiddellijke omgeving zijn daardoor ook besmet. Ze zitten nu samen in quarantaine.

Brussel (3)

In de hoofdstad van ons land zijn al drie gevallen geteld. Het gaat om een ambtenaar van de FOD Financiën, een Europese ambtenaar en een medewerker van de Europese Raad. Meer is er nog niet bekend. Ze kwamen allemaal uit Noord-Italië.

Wallonië

- Bergen (3)

Op het commandocentrum van de NAVO in Bergen zijn al drie besmettingen vastgesteld.

- Charleroi (1)

In Charleroi testte een persoon die terugkeerde van een reis in Lombardije in het noorden van Italië, positief op het virus. De persoon had zich spontaan gemeld in het ziekenhuis. Hij of zij verblijft thuis in quarantaine.

- Eupen (1)

Een 65-jarige man uit Eupen werd met een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis en werd overgebracht naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. De baas van de man was in Italië geweest en heeft hem besmet, maar was er zelf niet ziek van geworden.

- Luik (1)

Het universitaire ziekenhuis van Sart Tilman heeft woensdagmiddag bevestigd dat er een man positief is getest voor corona. De man had zich zondag uit eigen beweging gemeld in het ziekenhuis.