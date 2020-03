“Toch straf dat iemand zijn Jaguar niet meer moest hebben”: paar duizend spookwagens gedumpt op onze wegen

Er zijn vorig jaar een paar duizend spookwagens op onze wegen gedumpt waarvan de eigenaar met de noorderzon verdween. De politiezone Brussel-Elsene trof er liefst 1.450 aan. In Antwerpen stad waren het er ruim tweehonderd, in Gent een kleine zeventig en in Hasselt een tiental. “Er zitten wrakken bij, maar soms ook wagens waarvan je niet snapt dat iemand die zomaar achterlaat.”