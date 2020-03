“Fraude met certificaten voor zonnepanelen was goed voor 13 miljoen euro”

Brussel - Sjoemelen met de datum waarop zonnepanelen in dienst werden genomen, leverden de daders 13 miljoen euro op. Dat beweert het gerecht en het roept hiervoor vanochtend in Brussel een tiental beklaagden op het matje. Onder hen Patrick Decuyper, oprichter van gewezen marktleider Enfinity en ex-CEO van eersteklassers Zulte-Waregem en Antwerp.

Alles draait rond de reële datum waarop een massa zonnepanelen, die Enfinity op de daken van drie Vlaamse bedrijven geplaatst heeft, in gebruik werden genomen. Gebeurde dat in 2010 of 2011? Voor de bedrijven betekende dat een smak geld meer of minder inkomsten door uitbetaling van de bijbehorende certificaten voor de productie van groene stroom. In 2010 was zo’n groenestroomcertificaat immers 350 euro per duizend kWH waard, terwijl hetzelfde certificaat het jaar daarop 20 euro minder opleverde.

VREG luidt alarmbel

Het was de Vlaamse energieregulator VREG die in juli 2012 de kat de bel aanbond. De regulator vermoedde dat er geknoeid was met de datum waarop de zonnepanelen van de drie bedrijven in werking zijn getreden. Volgens de certificaten gebeurde dat in 2010, maar de opbouw van de installatie was op dat ogenblik nog zelfs niet afgewerkt, laat staan in gebruik genomen. Dat laatste gebeurde volgens het gerecht pas in de loop van 2011, toen de certificaten dus een pak minder waard waren.

Volgens het onderzoek was de fraude mogelijk dankzij de medewerking van een controleur bij keurder BTV, het Technisch Bureau Verbrugghen. Patrick V.R. is dan ook een van de beklaagden die deze vrijdagochtend voor de rechter moeten verschijnen. Hij geeft toe dat hij tijdens zijn verlofperiode om privé redenen keuringsverslagen vervalst heeft,zeg maar geantidateerd. “Wij hebben 330 werknemers, helaas konden wij niet uitsluiten dat er één gecorrumpeerd werd”, reageerde Yves Lemmens, kopman van BTV aan onze redactie.

Voetbalcarrière zoon keurder

En daar duikt de naam van ex-Enfinitybaas Patrick Decuyper weer op. Volgens keurder Patrick V.R. zette Decuyper hem telefonisch onder druk om zijn attesten te vervalsen. “Anders de voetbalcarrière van mijn zoon eronder te lijden hebben”, verklaarde hij. De zomer na het vervalsen van de attesten maakte de zoon van Patrick V.R. een mooie overstap van derdeklasser Ronse naar tweedeklasser Eendracht Aalst. Toeval, of was dat de compensatie die Decuyper aan V.R. voorspiegelde voor “bewezen diensten”?

“Mijn cliënt ontkent deze suggestie en de aantijgingen van de keurder in alle toonaarden”, repliceert meester Dirk Dewandeleer, de advocaat van Decuyper. “En hij zal dat ook voor de rechtbank blijven doen.”