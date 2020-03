Helft jongeren vindt dat slachtoffers van seksueel geweld mee verantwoordelijk zijn: “En dat is begrijpelijk”

Dat een slachtoffer seksueel geweld is aangedaan omdat zij (óf hij) te uitdagend was gekleed, alleen in een donker steegje liep, of te veel had gedronken. Elke campagne tegen ‘victim blaming’ ten spijt, vinden nog steeds vier op tien Vlamingen dat het slachtoffer op een of andere manier mee verantwoordelijkheid draagt. Dat blijkt uit een bevraging van Amnesty International Vlaanderen.