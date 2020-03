Kafka in Vlaanderen: het gemeenteraadslid dat al anderhalf jaar zijn eigen gemeentehuis niet binnen kan

Een rolstoellift en klaar. Zo eenvoudig lijkt het om een niet-toegankelijk gemeentehuis wél toegankelijk te maken. In het Vlaams-Brabantse Hoeilaart blijkt het tegendeel. Bijna anderhalf jaar na de gemeenteraadsverkiezingen kan Jo Portois met zijn elektrische rolstoel de gemeenteraad nog steeds niet bijwonen in het gemeentehuis. Kafka in Vlaanderen.