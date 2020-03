“Wie te snel rijdt, krijgt een boete. Maar de doodrijder van mijn dochter komt weg zonder straf”

Meeuwen -

De man die in 2018 Zara Braeken (13) uit Meeuwen doodreed, komt er vanaf met opschorting. Een straf is niet nuttig, oordeelde de rechter hoewel de chauffeur (52) had toegegeven dat hij onvoorzichtig was geweest en fouten had gemaakt. De ouders van het meisje begrijpen dit vonnis niet. “Onze dochter is dood en de dader krijgt zelfs geen principiële veroordeling? We voelen ons in de steek gelaten.”