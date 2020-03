“Tatoeages zijn zo oud als de mens zelf.” Maar waarom laat iedereen zich inkten?

Ötzi, de ijsmummie uit de Kopertijd, had er. Een Egyptische mummie van vijfduizend jaar oud ook. Net als Harold II, de laatste Angelsaksische koning van Engeland. En Nicolaas II, de laatste Russische tsaar. En – wel ja – Pommeline Tillière, die van Temptation Island . Tattoos, een vel vol inkt, leesbaar voor iedereen. “Tatoeages zijn zo oud als de mens zelf. En iedereen heeft wel een reden om er te hebben.” De Nederlandse professor Henri Beunders onderzocht wat zijn getatoeëerde medemens daarmee wil bereiken.

“De tattoodrager is een haantje of een kippetje. Hun ik explodeert en ze kraaien het uit. Hier ben ik! Kijk mij eens leesbaar zijn voor iedereen! De inkt op hun lijf is een statement van zelfbewustzijn ...