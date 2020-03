Net als anderhalf jaar terug worden huisdieren vergiftigd met rattenvergif in een Ieperse wijk. Ditmaal werd het hondje van Davy en Elisa het slachtoffer. De hond overleefde, maar het koppel is nu extra waakzaam voor hun baby Léon.

Nala, het keeshondje van Davy Durant (30) en Elisa Demeester (23) die in de Fabiolalaan in Ieper wonen, overleefde op het nippertje een vergiftiging. “Ik liet Nala woensdag tijdens het ontbijt even ...