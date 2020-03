Aantal vaders met ouderschapsverlof stijgt forser dan aantal mama’s

Het aantal mannen dat ouderschapsverlof neemt in Vlaanderen, is in een jaar tijd met ruim 8 procent gestegen. In zes jaar tijd gaat het om een stijging met 40 procent. Bij de vrouwen steeg het aandeel maar de helft zo snel. “Papa’s zijn volop bezig hun achterstand goed te maken”, zegt Liesbet Stevens van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. “Een goede zaak.”

Ouderschapsverlof opnemen, het is nog altijd een vrouwenzaak. Maar niet meer zo uitgesproken als vroeger. In 2019 hebben 15.509 mannen in Vlaanderen een uitkering gekregen in het kader van ouderschapsverlof, zo blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen en de RVA. Dat is fors meer dan het jaar voordien (14.277) en 40 procent meer dan in 2013: toen ging het om nog geen 11.000 mannen. Het aantal vrouwen steeg over dezelfde periode met 20 procent.

“De mannen zijn hun achterstand aan het goedmaken”, zegt Liesbet Stevens van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. “Dat mocht ook wel. Vrouwen hebben dat systeem veel sneller ontdekt.”

Bang van de baas

Voor jonge papa’s blijken er nu nog altijd grote barrières te bestaan voor ze naar hun baas gaan om te vragen om ouderschapsverlof. Omdat ze niet weten dat het systeem voor mannen bestaat, omdat ze bang zijn dat het “niet zal mogen” van hun werkgever, of omdat ze denken dat het slecht is voor hun carrière.

“Maar de genderwet is sinds kort uitgebreid, waardoor ook vaders nu wettelijk beschermd zijn”, zegt Stevens. “Het kan niet dat je bijvoorbeeld een promotie misloopt omdat je als vader ouderschapsverlof hebt opgenomen.”

Die wettelijke bescherming moet ervoor zorgen dat er in de toekomst nog meer mannen ouderschapsverlof opnemen. “En het feit dat je het systeem heel flexibel kunt opnemen, heeft ook veel geholpen”, zegt Stevens. “Mannen zijn vooral voorstander om een vijfde of een tiende minder te werken. Bovendien is het ook vaker nodig dan vroeger. Er zijn meer echtscheidingen, en de kinderzorg wordt meer dan vroeger verdeeld over vaders en moeders na een scheiding. En steeds meer papa’s willen gewoon graag voor hun kinderen zorgen. Vaak is het dus gewoon een noodzaak om thuis te zijn.”

Sowieso heeft het stijgende aantal mannen met ouderschapsverlof positieve effecten, zegt Stevens. “De mate waarin de papa de zorg voor kinderen opneemt thuis, is een spiegel van de mogelijkheden voor de vrouw op de arbeidsmarkt: hoe meer van het ene, hoe meer van het andere.”