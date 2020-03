Aantal patiënten met coronavirus verdubbeld, maar drastische maatregelen blijven uit want “wij doen het zoals het hoort”

In één klap is het aantal coronapatiënten in ons land opgelopen van 23 naar 50. De komende dagen mogen we een verdere stijging verwachten. Maar voor drastische maatregelen, zoals het verbieden van evenementen, is het te vroeg. “De cijfers die we nu zien hadden we verwacht”, zegt Steven Van Gucht, voorzitter van het wetenschappelijk comité rond het coronavirus. “Met de huidige aanpak kunnen we nog altijd een verdere verspreiding voorkomen.”