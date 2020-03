1 op 6 werklozen heeft zelfs geen mailadres

Een pak werklozen die de VDAB moet begeleiden naar een job heeft niet eens een mailadres. Velen onder hen zijn digitaal ongeletterd, blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) op een parlementaire vraag van Tom Ongena (Open VLD).

Het gaat om één op de zes werklozen, maar bij bepaalde doelgroepen die het nu al moeilijk hebben om werk te vinden – 55-plussers, laagopgeleiden en anderstaligen – is dat veel meer: een kwart tot zelfs een derde. VDAB begeleidt hen wel en leert hen digitale vaardigheden aan, maar het is volgens arbeidsmarktspecialist Stijn Baert wel een verontrustende vaststelling. “De hele sollicitatiewereld verloopt online. Digitale geletterdheid is haast even belangrijk als klassieke geletterdheid en in de meeste banen haast even belangrijk als het beschikken over een wekker,” zegt hij.

Volgens Baert zou VDAB dit ook niet zomaar mogen aanvaarden, omdat de digitale ongeletterdheid zou aangeven dat de werklozen niet echt werkwillig zijn. Ongena wil dat VDAB meer aandacht besteedt aan het probleem en vreest dat de geplande herstructurering en afslanking van de Vlaamse instelling daar niet zal toe aanzetten. Minister Crevits maakt zich minder zorgen over de cijfers. “Het niet hebben van een mailadres kan wel een knipperlicht zijn voor VDAB om er gepast op in te spelen en na te gaan of de digitale vaardigheden moeten versterkt worden”.