Na twee verkeersdoden in vier dagen belooft haven snellere aanpassing wegen: “We weten dat het veiliger moet”

Gent -

Voor de tweede keer in één week is in het zuiden van de Gentse haven een verkeersdode gevallen. Een 27-jarige bromfietser werd gegrepen, opnieuw door een vrachtwagen die een bedrijventerrein wou uitrijden. De straten staan al een tijdje op de planning om (fiets)veiliger te worden gemaakt, zegt havenwoordvoerder Johan Bresseleers. “De veiligheid in de haven moet omhoog.”