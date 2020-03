Jambon wil geen Panamarenko-museum: “Een museum rond één kunstenaar is vaak niet rendabel”

Antwerpen / Berchem -

Een Panamarenko-museum komt er niet, als het van Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) afhangt. Het was SP.A-parlementslid Kurt De Loor die de vraag stelde voor een apart museum ter nagedachtenis van de Antwerpse kunstenaar. Jambon erkent het belang van Panamarenko als allround artiest, maar loopt niet warm voor een apart museum. Ook de stad houdt de boot af.