Michel Vlap antwoordt op kritiek: “In België vinden jullie altijd iets negatiefs en over mij mag je alles zeggen, maar hou mijn familie erbuiten”

We geven het toe: we draaiden Michel Vlap (22) al eens door de gehaktmolen. Iets te traag, te weinig duelkracht, te veel papa’s kind... En dat voor een spelverdeler voor wie Anderlecht 8 miljoen betaalde. Al zeggen we in deze toegeeflijke bui ook: respect dat Vlap ons van antwoord dient. De Fries begint niet alleen vlot te scoren, hij gaat de kritiek ook niet uit de weg. “Ik gebruik mijn boosheid om sterker te worden.”