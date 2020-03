“Het verbaast mij hoe we huiveren bij zware tackles, maar voor ellebogenwerk halen we onze schouders op”

Aan Pedro Mendes heb ik ongetwijfeld een medestander in mijn strijd tegen de elleboog in het voetbal. Een gevecht tegen windmolens, maar het gevaar is te groot om te berusten. Mendes kreeg in 2006 als middenvelder van Portsmouth de elleboog van City-linksachter Ben Thatcher in het gezicht. Mendes was bewusteloos en kreeg op weg naar het ziekenhuis een epilepsie-aanval.