Onze reporter brengt een ode aan ‘De Sims’: het videospelletje waarin je kunt vrijen met wie je wil, maar ook baby’s kan grillen

Baby’s kosten geld, huisdieren vragen aandacht en forel die te lang in de keuken ligt, begint te stinken. Drie levenswijsheden die ik oppikte uit de meest verketterde invloed op ons verstand: een game. De Sims, een van de voortrekkers in het life simulation-genre, bestaat twintig jaar. Ik speelde bijna een computer stuk op het spel, maar ik leerde wel hoe ik een mens moet laten leven én laten doodgaan. En dat was elke minuut schermtijd waard.