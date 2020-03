Berlusconi dumpt na 12 jaar zijn vriendin voor een 53 jaar jonger model

Er deden al een tijdje geruchten de ronde over de relatie van de 83-jarige mediamagnaat en de 53 jaar jongeren Marta Fascina. Ze had al eens in zijn huis geslapen, als was dat officieel voor ‘louter professionele’ redenen. Maar toen later ook paparazzifoto’s verschenen van de twee terwijl ze met Francesca’s hondjes wandelden, de Francesca met wie hij toen eigenlijk een relatie had, leek er toch iets aan de hand te zijn. “Leuk dat een parlementslid mijn hond uitlaat, ik heb er geen probleem mee”, zei Francesca toen in een poging de gemoederen te sussen.

Maar er was dus toch een haar in de boter want zijn partij Forza Italia liet nu weten dat Berlusconi en Francesca ‘vrienden zullen blijven’. Alleen leek zij niet echt van op de hoogte van de breuk en reageerde ze volgens de krant La Republica “verbaasd’ op de verklaring: “Hij zal me voor altijd dierbaar blijven. Ik wens hem alle geluk van de wereld en hoop dat hij iemand vindt die voor hem zal zorgen.” En die persoon heeft hij duidelijk gevonden.

Marta Fascina, de nieuwe vriendin van Silvio Berlusconi ISOPIX

Bunga Bunga

Het is niet de eerste relatie van Berlusconi die op de klippen loopt. De ex-premier is al twee keer gescheiden. Hij heeft ook vijf kinderen en zijn jongste zoon is slechts een jaartje ouder dan zijn nieuwe vlam.

In 2009 vroeg zijn tweede vrouw Veronica Lario de scheiding aan toen bekend werd dat Berlusconi naar seksfeestjes ging met minderjarigen. In december 2012 maakte hij zijn relatie bekend met de toen 27-jarige Francesca Pascale, die hem ook bleef steunen tijdens de bunga bunga heisa, waarbij Berlusconi in 2013 veroordeeld werd tot zeven jaar cel omdat hij betaalde seks zou hebben gehad met de minderjarige escorte Ruby. Hij werd in beroep vrijgesproken.