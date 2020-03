Vegetarische Slager wil nu ook Veganistische Melkboer worden

Niet alleen meer in de koelkasten van de supermarkt, maar nu ook op de boekenplank: De Vegetarische Slager. De Nederlandse auteur Jeroen Siebelink schetst in het lijvige boek het verhaal van Jaap Korteweg en het hele team achter de bekendste vleesloze slager van de Lage Landen. Het bedrijf is intussen verkocht aan Unilever, maar dat wil niet zeggen dat de Nederlandse boer en zijn ploeg nu op hun lauweren rusten. Volgens het boek willen ze na vleesloos vlees nu ook melk produceren waarbij geen koe aan te pas komt. “Ook de melkkoe moet uit de ketens worden bevrijd. Het wordt hoog tijd voor oprichting van De Veganistische Melkboer”, klinkt het in het boek. Volgens de auteur zijn er al verschillende pogingen ondernomen om yoghurt en brood zonder koemelk maar met bonen te produceren.(thv)