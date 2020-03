Nog meer onheil op komst voor Lokeren, vanavond nieuwe raad van bestuur

Een openstaande rekening bij de Belgische Voetbalbond en Voetbal Vlaanderen kan Sporting Lokeren zuur opbreken. De club is in gebreke gesteeld en per aangetekend schrijven aangemaand om de schulden in te lossen, voorlopig zonder resultaat.

Als er voor volgende woensdag geen betaling komt, kan de Voetbalbond op zijn komende raad van bestuur beslissen de club te schorsen. Lokeren riskeert zijn resterende wedstrijden in dat geval met forfaitcijfers te verliezen. De Voetbalbond kan nog verder gaan en op zijn algemene vergadering in juni de schrapping te vragen.

Na een erg zwak seizoen moet Lokeren in play-downs tegen Roeselare strijden voor het behoud in 1B. Maximaal vijf rechtstreekse confrontaties, de eerste op vrijdag 20 maart, moeten daarover beslissen.

Akelig stil

Of die wedstrijden zullen worden gespeeld, is zelfs zonder de mogelijke schorsing een groot vraagteken. Door de aanhoudende financiële problemen dreigt immers het faillissement. Zolang voorzitter Louis de Vries geen nieuws over de toekomst brengt, trainen de spelers niet. Zij worden al weken niet meer betaald en eisen meer duidelijkheid. Sinds de wedstrijd tegen Beerschot vorige vrijdag is het akelig stil op Daknam.

Vanavond volgt een nieuwe raad van bestuur, waarop misschien wel zal worden beslist over de toekomst van de club. De Vries gaf zichzelf woensdag 48 uur om meer klaarheid te scheppen. Hij vertoefde de voorbije dagen in het buitenland, op zoek naar potentiële investeerders.