Hoe kon het zo uit de hand lopen?

Te gefocust op Chinezen

Eind januari werden er twee Chinese toeristen in quarantaine gestoken in het ziekenhuis van Rome. Ze zouden niemand anders geïnfecteerd hebben, maar was er paniek. Alle vluchten tussen China en Italië werden geannuleerd en ze riepen de noodtoestand uit. Er ontstond een enorme fixatie op Chinezen en dat bleek niet verstandig. Toen een 38-jarige Italiaanse man twee weken later naar de dokter stapte met coronasymptomen werd hij twee keer naar huis gestuurd. Hij was niet in aanraking gekomen met Chinezen en dus werd er niet eens gedacht aan een coronatest. Toch was hij besmet en liep het virus waarschijnlijk al veel eerder op. “Al meer dan een week voor de eerste besmetting zagen we een abnormaal aantal gevallen van pneumonie. Al die mensen werden behandeld en naar huis gestuurd”, zei een verpleger tegen Reuters. De bijna honderd eerste besmettingen in het land kunnen gelinkt worden aan de 38-jarige. Maar hoe hij zelf besmet raakte, weten ze niet.

Oude mensen

Er duikt ook een andere uitleg op: “Italië is een land vol oude mensen”, zei professor Massimo Galli van de afdeling infectueuze ziekten in het ziekenhuis van Milaan. “De ouderen die al met voorgaande ziekten kampen, zijn hier notoir talrijk. Ik denk dat dit een reden kan zijn dat we hier meer zwaardere gevallen zien. De levensverwachting in ons land ligt bij de hoogste in de wereld. Maar jammer genoeg hebben oudere mensen in deze situatie meer kans op een slecht einde. ”

Meer tests

En de Italiaanse eerste minister Giuseppe Conte heeft nog een andere verklaring voor de grote uitbraak. En die is heel simpel: ze testen in Italië gewoon meer. Hulpverleners voerden er al meer dan 25.000 tests uit. Een pak meer dan andere Europese landen. In België werden er bijvoorbeeld een duizendtal tests uitgevoerd. “We kunnen niet uitsluiten dat na zulke tests de cijfers in andere landen ook zullen stijgen.”