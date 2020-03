Buren krijgen zeg in kernuitstap

Duitsland en Nederland krijgen inspraak in de verlenging van de Belgische kerncentrales. Voor Doel 1 en 2 dreigt een vervroegde sluiting.

Dat is het gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof, dat de wet vernietigde die de levensduur van de kerncentrales met 10 jaar verlengde. Reden: de regering heeft vooraf geen milieu-effectenrapport (MER) opgesteld. Het Hof geeft ons land tot eind 2022 om dat toch nog te doen, maar dat is allesbehalve makkelijk. Omdat er zelfs geen wettelijke basis is om zo’n MER uit te voeren, maar ook omdat de Nederlandse omwonenden van Doel kritisch staan tegenover de Belgische kerncentrales.

Het arrest kan zeker ook roet in het eten gooien indien een volgende federale regering eventueel beslist om ondanks de kernuitstap toch nog twee kerncentrales open te houden. Want dan moet er niet alleen voor Doel, maar ook voor Tihange – vlak bij de Duitse grens – inspraak worden georganiseerd en krijgen de Duitsers hun zeg. En dat zou wel eens jaren kunnen duren. (wwi)