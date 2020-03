SP.A wil Tinder voor leerkrachten om hen aan job te helpen

In januari van dit jaar waren er 1.395 leerkrachten op zoek naar een job, maar waren er ook 2.649 openstaande vacatures in het onderwijs. Toch raken die niet ingevuld, gewoonweg omdat er te weinig duidelijkheid is over waar er leerkrachten gezocht worden. SP.A doet nu twee voorstellen om die twee beter te laten matchen.

“Vooral voor specifieke vakken als wiskunde, fysica en chemie is het moeilijk om leerkrachten te vinden”, zegt Steve Vandenberghe, Vlaams Parlementslid voor SP.A. “Wij zijn ervan overtuigd dat de minister in het kader van het lerarentekort een aantal opportuniteiten laat liggen. Daarom vinden we dat de Vlaamse regering een Tinder voor werkzoekende leerkrachten en leerkrachtzoekende scholen moet organiseren om de mismatch tussen de twee aan te pakken.”

Vandenberghe pleit ook voor een striktere opvolging van de verplichting voor de scholen om alle opstaande vacatures te publiceren. “Er bestaat wel zoiets als de leerkrachtendatabank, maar dat schiet zijn doel voorbij zolang de scholen hun vacatures niet publiek maken. Het is nochtans essentieel om een correct beeld te krijgen van het lerarentekort. Ook de VDAB vindt dat.”

Op dit moment zijn er 440 leerkrachten in het basisonderwijs op zoek naar een job en net geen 1.000 in het secundair onderwijs. Vooral in de provincie Antwerpen zijn er vacatures die niet ingevuld raken: eind januari waren dat er 835. In Oost-Vlaanderen zijn dat er 691, Vlaams-Brabant zoekt 567 leerkrachten, West-Vlaanderen 379 en Limburg 177. (mvdr, jvde)