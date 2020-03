De kleinkunstcollectie

Uiteraard staat er in de catalogus ook een voor de hand liggende mobiel van Panamarenko. Of de Mosselpot van Marcel Broodthaers. “Kinderen vinden dat zeker boeiend of mooi”, zegt Aline Van Nereaux van het S.M.A.K. “Maar ze maakten ook zeer verrassende keuzes die wij als grote mensen niet verwacht hadden. Mark Manders heeft bijvoorbeeld een beeld van een vos en een muis. Dat kozen ze níét, wel het werk Landschap met kleuren, wat eigenlijk een zeer abstracte weergave is van een zeezicht. We hebben vooral geleerd dat je kinderen niet mag onderschatten als het gaat over kunst.”

‘Blue glitter’ van Ann V. Janssens: “Waarom kopen jullie kunst die jullie nog moeten maken?” rr

“Vaak maken ze er wel een eigen en ander verhaal van”, zegt Filip Van de Velde, die ook meewerkte aan de catalogus. “Ik stond met een klasje bij het werk Chasing the blue train van David Hammons. Een werk waarbij een modeltreintje tussen vleugelpiano’s door een berg steenkool rijdt. Het gaat over racisme, Afro-Amerikanen die in de mijnen gingen werken. Wat een gezellig werk, zei een meisje van negen. Met dat warme hout van die piano’s. En ze heeft best wel gelijk. Dat is ook het leuke aan kinderen, zij durven veel eerlijker te zijn over kunst dan volwassenen. Ze zeggen wat ze erover denken zonder zich te laten leiden door anderen. We hebben hier ook het werk van Ann Veronica Janssens waarbij iemand van onze medewerkers telkens een grote emmer blauwe glitter over de vloer moet uitkieperen. Waarom kochten jullie een werk dat jullie zelf nog moeten maken, vroegen de kinderen. Veel volwassenen denken dat ook. Maar nog geen enkele grote mens heeft het ons ooit op de man af durven vragen.”

‘Deltavliegtuig’ van Panamarenko: “Als een kunstenaar iets maakt dat als kunstwerk bedoeld is, dan is het kunst.” rr

Vingerhoedje vol stof

“We merken ook dat ze ruimer en vrijer denken. Dat een mosselpot kunst is, daar stellen ze zich geen vragen bij. Ze zien er het mooie van in. Een vingerhoedje aan de muur waarin wat stof zit? Prachtig. Voor kinderen kan álles kunst zijn. Bij volwassenen is dat vaak anders. De klik om iets als kunst te zien als het geen schilderij is dat in een schone kader hangt, ligt moeilijker bij grote mensen. Om maar te zeggen dat kinderen best wel een fijn publiek zijn in het museum en we iets van hen kunnen leren: vrijer kijken naar kunst.”

Wie nu naar het S.M.A.K. trekt, zal maar zeven stukken uit de kindercatalogus terugvinden. “Maar deze zomer maken we er een tentoonstelling rond”, zegt Aline Van Nereaux. “En dan hangen we de werken ook op kinderhoogte, iets wat nu in de meeste musea ook nooit het geval is. Kinderen hebben altijd een trapje nodig.”

‘Chasing the blue train’ van David Hammons : Een installatie over racisme. “Wat een gezellig werk.” rr

‘AWB 082-3317 7922’ van Sven Augustijnen: Voor dit werk zocht Augustijnen de boom waartegen Lumumba werd geëxecuteerd. Vermoedelijk werd die gekapt voor het winnen van houtskool. Vandaar de met houtskool gevulde fiets. “Hoezo, hij heeft de boom niet gevonden? Die staat toch achter de fiets?” rr

‘Stacked plates’ van Robert Therrien : “Als je rond die borden wandelt, besef je dat je zelf fragiel bent en makkelijk je evenwicht rr

‘Kleine catalogus van S.M.A.K.’ wordt uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts en kost 27,5 euro.