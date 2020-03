Procureurs-generaal willen assisen vervangen door ‘criminele kamers’

Het collega van procureurs-generaal heeft er in het parlement voor gepleit om de Grondwet te herzien en assisen af te schaffen. Voorzitter Erwin Dernicourt deed een oproep om moorden en doodslag in de toekomst voor criminele kamers te berechten.

De oproep in de commissie voor Grondwetsherziening kwam er na de noodkreet van federaal procureur Frédéric Van leeuw, die het proces rond de aanslagen van 22 maart niet voor assisen wil. Hij vreest dat België zich belachelijk gaat maken.

Dernicourt somde in vijf punten de bezwaren van de procureurs op. Assisenprocessen zijn duur en log, en zorgen voor achterstand bij andere processen. Juryleden hebben geen grondige kennis van de strafwet of wetenschappelijke technieken, en de veroordeelde kan niet in beroep gaan tegen het arrest.

“Het is een circus maximus”, zei Dernicourt. “Men zegt soms dat een assisenproces louterend werkt voor slachtoffers. Ik betwijfel dat. Door een kritische beschrijving van het leven van hun familielid, tot in de kleinste details, is er vaak een tweede victimisering.”

Criminele kamers

Toen Justitieminister Koen Geens (CD&V) in 2016 voorstelde om moordprocessen voor criminele kamers te berechten, reageerden de procureurs nog afwijzend. Ze hebben nu een alternatief voorstel, uitgewerkt door experts. Een rechtszaak, voorgezeten door professionele rechters, zou drie tot vier dagen duren. Er zou plaats zijn voor lange, mondelinge debatten. “Daardoor blijft het publiek niet verstoken van het debat, maar het kan sneller vooruit gaan.” (cel)