Belg slaat moeder dood met baseballknuppel in Spaanse Torrevieja

De Spaanse Guardia Civil heeft in de badplaats Torrevieja een 40-jarige Belg aangehouden die ervan verdacht wordt zijn 81-jarige moeder met een baseballknuppel te hebben doodgeslagen.

Het drama speelde zich begin deze week af in de woning van de Spaanse moeder in de wijk San Luis de Torrevieja. De vrouw, die vaak ziek was, verbleef er samen met haar zoon, al mocht hij sinds oktober 2019 eigenlijk niet meer in de buurt komen. Het gerecht had hem anderhalf jaar straatverbod opgelegd, nadat hij zijn moeder had geslagen met een baseballknuppel.

Dat verbod veegde de man dus aan zijn laars. Hij trok opnieuw bij zijn moeder in, maar volgens verscheidene buren was zijn gedrag nog altijd problematisch. Zondag kreeg hij het klaarblijkelijk opnieuw met zijn moeder aan de stok. Met dramatische gevolgen.

Pas de volgende dag belde hij de hulpdiensten met de mededeling dat zijn moeder zwaargewond was omdat ze onder een kast was terechtgekomen. De hulpverleners verwittigden de politie. Bloedsporen aan de ingang van de kamer en op het gips van een arm van de zoon, zaaiden twijfel over diens versie. Na verhoor werd hij opgepakt en aangehouden. (yb)