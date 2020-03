Planckendael verliest alwéér exotische zeevogels: “We hopen dat ze vanzelf terugkomen”

Zemst / Mechelen -

In het provinciaal domein van Hofstade in Zemst zijn de afgelopen dagen meermaals rode ibissen gespot. De vogels vlogen vorige week weg uit Planckendael nadat een net in hun volière gescheurd was. Er zijn al verscheidene vogels teruggevonden, maar de zoektocht gaat verder. “We hopen stiekem dat ze vanzelf terugkeren.”