Onderzoek naar conclusie Amerikaanse justitieminister Barr over Rusland-rapport

Een rechter in de Amerikaanse hoofdstad Washington wil het volledige, niet geredigeerde Mueller-rapport inzien. De rechter wil weten of de conclusies die minister van Justitie William Barr over het rapport openbaarde wel een getrouwe weergave waren van wat in het rapport staat.

Nog voordat het rapport vorig jaar in april openbaar werd (met gedeeltelijke censuur), gaf Barr een korte samenvatting. Barrs conclusie was dat president Donald Trump weinig te verwijten viel in het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen in 2016. De conclusies van Barr kwamen nog voordat iemand in het Congres het rapport had gelezen. De rechter wil nu weten of Barrs lezing niet eenzijdig in het voordeel van de president is uitgelegd. Mueller zelf zei dat de conclusie van Barr niet overeenkwam met de inhoud van het rapport.

De commissie Justitie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden verweet Barr vanwege zijn conclusie van het rapport al minachting van het Congres. De minister weigerde tot nu toe het ongecensureerde rapport van speciaal aanklager Robert Mueller te openbaren aan het Huis, ondanks verzoeken daartoe.