Gretha Thunberg betoogt vrijdag in Brussel tegen Europese Green Deal

Greta Thunberg houdt vrijdag in Brussel, samen met de klimaatspijbelaars, een nieuwe Europese staking voor het klimaat. De betoging staat in het teken van de Europese Green Deal, want die zal volgens de klimaatjongeren niet sociaal rechtvaardig zijn.

De klimaatmars zal om 14 uur starten aan het station Brussel-Centraal. Thunberg zal er samen met verschillende Europese vertegenwoordigers van de Fridays for Future, Youth for Climate, Students for Climate en Workers for Climate aanwezig zijn. Ze roepen de Europese lidstaten nogmaals op om tegen de COP26 in het Schotse Glasgow in november de nodige inspanningen te leveren en zich te houden aan het akkoord van Parijs.

Hoeveel mensen vrijdag mee zullen staken met het Zweedse klimaatmeisje is koffiedik kijken. De boodschap die de klimaatjongeren willen meegeven is duidelijk: er wordt nog altijd niet naar hen geluisterd of aan hun toekomst gedacht.

“De Europese Green Deal kan en moet voor Europa een belangrijke stap zijn naar het worden van het eerste klimaatneutrale continent. Helaas zien we in het huidige voorstel een vorm van greenwashing”, stelt Youth for Climate in een persbericht.

“De Europese Green Deal zal in zijn huidige vorm niet sociaal rechtvaardig zijn. De EU kondigt in de Green Deal aan dat het een inclusief klimaatbeleid zal voeren. Het financieringsplan voor een sociale transitie is evenwel vaag en mist de nodige middelen om zijn beloften waar te maken”, aldus Youth for Climate.