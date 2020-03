Alle Belgen die in quarantaine op Tenerife vastzaten, zijn geland in Oostende: “Geen gevaar op besmetting”

De laatste Belgen die nog in quarantaine verbleven in het H10 Costa Adeje Palace hotel in Tenerife zijn donderdagnacht aangekomen in België. Ze landden op de luchthaven van Oostende. Daar werden geen speciale maatregelen genomen. “Er is geen gevaar meer op besmetting”, zegt een woordvoerder van TUI bij Radio 1. De Belgen moesten niet in quarantaine en konden gewoon naar huis. Wel zit de schrik voor het virus er duidelijk in. Verschillende passagiers droegen nog mondmaskers.

Foto: BELGA

Aanvankelijk moesten de toeristen tot 10 maart in quarantaine blijven, maar woensdag kregen de reizigers te horen dat ze mochten vertrekken. Aangekomen in Oostende leken de meeste reizigers opgelucht. “Het was intens, vooral die onzekerheid”, aldus een reiziger bij Radio 1.

Temperatuur gecheckt

De temperatuur van de Belgen werd voor vertrek nog gecheckt. Ze bleken allemaal gezond en moeten dus niet in quarantaine. Ook de luchthaven van Oostende nam geen speciale maatregelen. “Voor ons is dat een gewone vlucht met gezonde mensen. Het is dus niet nodig om maatregelen te treffen”, zegt woordvoerder Vanessa Flamez. Eenzelfde verhaal bij de woordvoerder van TUI. “Er is geen gevaar meer op besmetting”, klinkt het bij Radio 1.

Ook op de vlucht zelf werden geen speciale maatregelen genomen. “Zowel de Spaanse als Belgische autoriteiten hebben de vakantiegangers opgevolgd en gecontroleerd”, zei een woordvoerder van TUI. De extra nachten en terugvlucht worden door TUI en het Hotel op Tenerife betaald. De reizigers die zelf hun reis hadden samengesteld, moesten echter wel betalen voor de terugvlucht. Na aankomst werd iedereen met bussen vervoerd naar Charleroi of Zaventem naargelang hun oorspronkelijke bestemming.