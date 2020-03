Amerikaanse vrouw wil wel héél vreemd cadeau voor 100e verjaardag: een arrestatie

Twee agenten hebben een Amerikaanse vrouw opgepakt die voor haar honderdste verjaardag graag gearresteerd wilde worden. Het is naar eigen zeggen iets dat al lang op haar bucketlist stond. De lokale sheriff zag er geen arresteerden haar voor “onfatsoenlijk gedrag” tijdens de lunch in het rusthuis waar ze verblijft.

Ruth Bryant werd 100 en één ding had ze in haar lange leven nog niet meegemaakt: gearresteerd worden, in de boeien geslagen worden en in een cel zitten. Waarom ze daarvan droomde, is niet helemaal duidelijk. Toen de lokale sheriff dat te horen kreeg, speelde hij het spelletje met plezier mee.

De vrouw was aan het lunchen toen de agenten ‘binnenvielen’. Hij deelde haar mee dat ze gearresteerd werd vanwege “onfatsoenlijk gedrag”. Breed glimlachend werd het oude besje in de boeien geslagen en met loeiende sirenes naar de gevangenis van Person County gebracht in de staat North Carolina, meldt de lokale krant Courier Times. Vanuit de politiewagen probeerde ze nog wat ‘tegen te stribbelen’, dit alles tot groot jolijt van de agenten.

Toen de agenten haar uit de auto lieten stappen aan de gevangenis, zei de vrouw plagende dat de agenten “geen idee hadden met wie ze te maken hadden”. Vervolgens vulden ze al het papierwerk in, namen ze haar juwelen af en werd er een mugshot gemaakt. Die mocht ze mee naar huis nemen als souvenir.