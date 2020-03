Dortmund denkt aan Meunier, speler kan gratis vertrekken bij PSG

Voor Thomas Meunier is een vertrek naar de Bundesliga een optie. Foto: Photo News

Ze zijn on speaking terms: Borussia Dortmund en de entourage van Thomas Meunier. Volgens La Dernière Heure wil de Duitse topclub de Rode Duivel komende zomer inlijven. Gratis. Meunier is immers einde contract bij Paris Saint-Germain.

Meunier is een prioriteit voor trainer Lucien Favre. Die wil zijn verdediging naar een hoger niveau tillen en daarvoor zou de flankspeler een nuttige pion kunnen zijn. Meunier is de laatste maanden - als hij niet licht geblesseerd is - weer uitgegroeid tot basisspeler bij de Franse topclub, maar omdat een nieuw contract uitblijft, wordt zijn naam steeds meer en meer gekoppeld aan een transfer.

Derde Belg

Bij Borussia Dortmund kan Meunier al de derde Belg in de huidige kern worden na Axel Witsel en Thorgan Hazard. PSG ontvangt woensdag trouwens Dortmund. Beide clubs spelen dan de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. Meunier zal wel niet meedoen. Hij is geschorst.