Handige Harry’s melden zich voor slimme meters

Pelt - Het is een job die kan tellen: het plaatsen van digitale energiemeters. Heel Vlaanderen heeft er zo eentje nodig, wat maakt dat er veel handige Harry’s moeten gevonden worden om deze megaklus te klaren. APK Group uit Pelt pakt het ineens grondig aan: zij gaan maar liefst 250 installateurs zoeken, intensief opleiden en vervolgens het Vlaamse land laten doorkruisen.

Het is Fluvius, de netbeheerder voor alle gemeenten in Vlaanderen, die de slimme meters liever gisteren dan vandaag in alle woningen wil zien hangen. Logisch, want zo’n digitale meter, die de mechanische variant vervangt om het elektriciteits- en gasverbruik te meten, is bijzonder slim. Het toestel kan je precies vertellen waar en wanneer je veel stroom verbruikt, en zal je meterstanden automatisch doorsturen naar de netbeheerder.

Om zo’n gesofisticeerd toestel te kunnen plaatsen, heb je een slimme installateur nodig. Die geen twee linkerhanden heeft, bovendien. Maar zo’n supermannen zijn niet op iedere straathoek te vinden, en dus moet je het slim spelen. En dat doet APK.

Langdurig contract

“Fluvius heeft als uitvoerder van deze grootschalige opdracht gekozen voor TEA, wat een samenwerkingsverband is tussen APK Group uit Pelt en Esas uit Wilrijk”, zegt Maarten Broens, CEO van APK.

“We hebben allebei al veel ervaring in de installatie van diverse toepassingen aan huis, dus is de stap niet zo groot. Maar dat is het volume wel. Want door de toekenning van een nieuw, langdurig contract, zoeken we bovenop de 50 medewerkers die we al op dit project hebben ingezet, we nog eens 250 nieuwe collega’s. Ze moeten allemaal elektrisch geschoold zijn, wat niet meteen de groep is die momenteel hopeloos naar werk op zoek is…”

