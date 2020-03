Scholier geeft volgende Amerikaanse ’mars rover’ een naam: Perseverance

De eerstvolgende robotjeep die de NASA naar Mars zal sturen krijgt de naam Perseverance (“Volharding”), zo heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA donderdag (plaatselijke tijd) bekendgemaakt.

De naam is aangereikt door een scholier uit Virigina die een landelijke wedstrijd heeft gewonnen om de Marsverkenner te dopen. Totnogtoe ging die als Mars 2020 door het leven. Bedoeling is in juli te vertrekken om in februari neer te strijken op de Rode Planeet. Er waren 28.000 deelnames aan de wedstrijd.

De winnende scholier krijgt een uitnodiging om op Cape Canaveral in Florida de lancering bij te wonen. Eerder vonden scholieren voor Amerikaanse Marsjeeps al namen uit zoals Sojourner, Spirit, Opportunity en Curiosity.

De Perseverance moet op zoek gaan naar sporen van vroeger microbiologisch leven, en zal ook het klimaat en geologie van onze buurplaneet onderzoeken.