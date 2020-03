Arvesta Graduate Program helpt young graduates op weg

Arvesta, partner van de Belgische boer en tuinder, ontwikkelde een specifiek programma om young graduates een vlotte start te geven. Annelien Van Gorp volgt het programma als eerste.

Het young graduate-programma van Arvesta, met hoofdzetel in Leuven, bestaat uit negentien maanden waarin diverse rollen en projecten elkaar opvolgen. Zo maken de jonge medewerkers kennis met de verschillende pijlers van de organisatie van HR en Finance tot Legal en Business Solutions.

Annelien Van Gorp studeerde pas af als bio-ingenieur aan de KU Leuven en tekende samen met drie andere bio-ingenieurs voor de eerste editie van het Arvesta Graduate Program. Als young graduates krijgen ze ook verantwoordelijkheden in elke businessunit. “Bij mijn eerste project wil Arvesta meer inzicht in de marges van dierenvoeding door de processen te optimaliseren. Het mooie is dat ik het project mee mag leiden”, stelt Annelien, die net als de andere trainees zelf mee bepaalt onder welk project ze haar schouders zet.

Dit met begeleiding door sponsors, mentoren en coaches. “Door zo nauw samen te werken met de young graduates weten wij én zij heel goed waar ze sterk in zijn en waar ze hun energie uit halen. Zo kunnen we goed inschatten in welke functie ze zullen floreren”, stelt talentexpert Jennemie Driesens.

Happy uit bed

Tijdens de eerste dagen maakten Annelien en haar medetrainees kennis met de waarden van het bedrijf, om vervolgens de handen uit de mouwen te steken. “Het is best intensief, maar ook heel boeiend dat we met ons vieren de spits mogen afbijten van het programma!”

Of ze al een idee heeft over wat ze binnen Arvesta wil gaan doen? “Het is nog te vroeg voor een totaalbeeld. Met mijn knowhow over gewasproductie zou ik het wel fijn vinden mocht ik daartoe kunnen bijdragen. Ik heb een hele brede belangstelling.”

Annelien leerde het bedrijf kennen tijdens een jobbeurs aan de unief. “Het alternatief was voortstuderen, want meteen een vaste functie wilde ik niet”, aldus Annelies, die aangeeft een match te voelen met het programma. En duurzaamheid en innovatie vooropstelt. “Waar wil je elke ochtend voor opstaan? Voor mezelf vind ik dat heel belangrijk.”

