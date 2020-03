Xylos investeert in jongeren via Young Graduates Program: "Combinatie van werken en workshops"

"X aantal jaren ervaring vereist". Hoe vaak ziet u het niet verschijnen in vacatures? Toch geraken bedrijven meer en meer overtuigd van het nut en de waarde om jongeren aan boord te halen en erin te investeren. Al verschillende ondernemingen hebben een Young Graduates Program lopen om jongeren klaar te stomen.

Bij IT-consultancybedrijf Xylos uit Antwerpen werd zo'n programma in 2015 in het leven geroepen. “Het kwam er mee op aangeven van een van onze huidige medewerkers die als young graduate was gestart. Hij gaf aan toch nood te hebben aan zekere begeleiding en omkadering. Omdat we ons meer wilden gaan richten op jongeren heeft dat geleid tot het Inspire Young Graduates Program”, vertelt Talent Acquisition Partner Annelies Bertels.

“We gingen breder kijken omdat, zeker in onze sector, het erg moeilijk is om goede senior profielen te vinden. Maar we merken dat bij wie van school komt de kennis vaak toch nog heel basic is. Door zelf een stukje in die jongeren te investeren, willen we goede senior profielen creëren. Met het Young Graduates Program zorgen we voor de nodige omkadering en begeleiding”, verduidelijkt ze.

Traject van drie maanden

Jaarlijks komen bij Xylos op die manier vijf tot tien jongeren binnen. “Zij gaan van start in september en volgen gedurende drie maanden een traject waarbij enerzijds de technische skills worden aangescherpt en anderzijds ook soft skills worden getraind zoals het omgaan met (moeilijke) klanten en zichzelf presenteren bij een nieuw contact.”

“Die trainingen gebeuren door onze eigen senior consultants op basis van een reeks workshops in alle domeinen waarin Xylos actief is. Het voordeel daarvan is dat ze met alle aspecten en specialisaties kunnen kennismaken en ze kunnen aanvoelen wat hen het meeste aanspreekt en het beste ligt. Want niet altijd hebben de jongeren daar al een goed zicht op of ze ontdekken specialisaties die ze niet op school zien”, legt Annelies Bertels uit.

