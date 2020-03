Leerling van Gentse school mogelijk besmet met corona

Gent - Een leerling van de middelbare school Edugo campus Glorieux in Oostakker is mogelijk besmet met het coronavirus. De leerling uit het zesde middelbaar vertoonde gisteren symptomen tijdens een bedrijfsbezoek en werd onmiddellijk naar de spoeddienst van het UZ Gent gestuurd.

De jongen, die in de krokusvakantie op reis is geweest naar Noord-Italië, voelde zich onwel tijdens een bedrijfsbezoek donderdagmiddag aan Arcelor Mittal. Hij werd ter plekke onderzocht door de bedrijfsarts, die een besmetting met corona vermoedde en hem onmiddellijk naar de spoeddienst van het UZ Gent stuurde. Tot de resultaten bekend zijn, moet de jongen 48 uur in quarantaine blijven.

“De leerlingen die mee waren op bedrijfsbezoek zijn met de bus terug naar school gekomen en hebben allemaal de kans gekregen om hun handen en onderarmen te wassen,” zegt directeur Hans Ysebaert. “We hebben hen nadien gerustgesteld en gevraagd om de komende twee weken extra waakzaam te zijn. Het leven op school gaat gewoon voort.”

Twintigtal telefoontjes

Alle ouders werden gisteren per mail verwittigd. Kinderen zonder symptomen van corona mogen gewoon naar school komen. Bij hoge koorts, al dan niet samen met hoesten en keelpijn, moet de huisarts verwittigd worden. De school kreeg gisteren een twintigtal telefoontjes van ongeruste ouders. “Maar het leven op school gaat gewoon voort”, zegt Ysebaert. “Een sluiting van de school is absoluut niet aan de orde. Het is belangrijk om geen paniek te zaaien.”

Wel zijn er vandaag minder leerlingen aanwezig. “Maar dat komt wellicht door de 100 dagen-viering”, aldus Ysebaert. “Die gaat door op verschillende plekken buiten de school.”