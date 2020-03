Man die inreed op carnavalstoet in Duitsland “weet niet meer waarom hij dat gedaan heeft”

Maurice P., de 29-jarige man die op ‘rosenmontag’ inreed op een carnavalstoet in het Duitse Volkmarsen, heeft nog altijd geen motief gegeven voor zijn dodenrit. Volgens de politie weigert hij op vragen van de onderzoekers te antwoorden en zegt hij zich niets te herinneren. Intussen hebben zich al 102 slachtoffers gemeld die fysieke of psychische letsels opliepen bij het drama.

De Duitse politie heeft deze week nog maar eens een oproep gelanceerd met de vraag of iedereen die beelden heeft gemaakt van de aanslag zich zou willen melden bij de politie of de opnamen zou kunnen doorsturen.

Want de verdachte zelf blijft weigeren om te antwoorden op vragen. Hij is intussen onderzocht door een psychiater en naar de psychiatrische vleugel van de gevangenis overgebracht.

Ingereden op carnavalstoet

Maurice P., van wie er nog altijd geen foto beschikbaar is, reed op 24 februari in de namiddag met zijn grijze Mercedes in op de carnavalstoet van zijn woonplaats Volkmarsen, in de Duitse deelstaat Hessen.

Doden vielen er gelukkig niet, maar 52 mensen raakten gewond. Daarbij ook een twintigtal kinderen. De meeste gewonden liepen snijwonden en breuken op. Een aantal ligt nog altijd in het ziekenhuis.

Foto: EPA-EFE

Foto: via REUTERS

Tot donderdag hadden zich bij de politie al 102 slachtoffers gemeld. Ongeveer de helft omdat ze getraumatiseerd zijn door het voorval.

Hij negeerde bevelen

Van Maurice P. zelf is nog altijd weinig bekend. Hij woonde in een flat in de buurt samen met zijn oma, die de winter altijd doorbracht in Spanje. Ook dit jaar. Ze is nog altijd niet teruggekeerd omdat ze reacties van omwonenden vreest.

Een vroegere werkgever van P., een installateur van sanitair, verklaarde intussen wel dat hij de jongeman jaren geleden in dienst had genomen als stagiair, maar dat hij het contract na enkele maanden al had stopgezet.

Markus Schmand zegt dat P. een eenzaat was en dat er moeilijk mee te communiceren en te werken viel. “Hij weigerde ook bevelen op te volgen en deed altijd zijn zin”, klinkt het. Na een tijdje, zegt Schmand, wilde niemand van zijn andere werknemers nog met hem samenwerken en ontsloeg hij hem. Vanaf dan leefde P. van een uitkering.

Goedkope wodka

Een kennis van Maurice P. zegt dat hij “in zijn eigen wereld leefde”. Bij hem thuis, in zijn flat, liet hij niemand binnen. En een vriendin heeft hij nooit gehad.

De uitbater van een lokale supermarkt verklaarde aan de politie dat hij Maurice P. als klant had. Hij kocht er wat etenswaren. “Maar bij ons was hij vooral gekend omdat hij vaak een fles goedkope wodka kocht.”

Na zijn arrestatie werd hij gecontroleerd op alcohol en drugs. Maar die onderzoeken bleken negatief te zijn.

Foto: via REUTERS

Waarom?

Waarom hij die maandagmiddag dan een gaatje in de beveiliging zocht en vond om met zijn wagen aan hoge snelheid op de carnavalstoet in de rijden, blijft dus tot op vandaag een raadsel. “Een terroristische aanslag sluiten we zo goed als uit. Alle andere mogelijke motieven worden nog onderzocht. Het zou ons helpen indien de man een beetje zou meewerken”, zegt de politiewoordvoerder van Nordhessen.

