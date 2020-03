Hoogspanning Achter de Kazerne: KV Mechelen wil niet nog een keer zevende worden

Winnen tegen Eupen en hopen dat Genk dat niet doet tegen Oostende: dan mag KV Mechelen voor het eerst in zijn bestaan naar Play-off 1. Het trauma van twee zevende plaatsen met één punt te weinig kan zo worden weggespeeld. Nils Schouterden was erbij toen het in 2017 misliep én kan zaterdagavond met Eupen zijn ex-ploeg een halt toeroepen: “Ik gun het Mechelen natuurlijk, maar op het veld telt dat niet.”